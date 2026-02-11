Won Melemah, Sementara Yen, Yuan, Euro Menguat Sejak Januari

Photo : YONHAP News

Bank Sentral Korea (BOK) mengumumkan Tren Pasar Keuangan Internasional dan Valuta Asing Sejak Januari pada hari Kamis (12/02).Menurutnya, nilai tukar won terhadap dolar AS naik dari 1.439,5 won per dolar AS pada bulan lalu menjadi 1.459,1 won per dolar AS per tanggal 10 bulan ini.Selama periode tersebut, nilai won terhadap dolar AS melemah.Dalam periode yang sama, banyak mata uang lainnya menunjukkan penguatan nilai mata uang terhadap dolar AS. Diantaranya mata uang Yen Jepang sebesar 1,5%, Euro sebesar 1,3%, Yuan China sebesar 1,1%, dan lain-lain.Berdasarkan analisis, penyebab pelemahan won dipengaruhi investasi saham luar negeri oleh individu yang terus meluas secara berkelanjutan meskipun Dana Pensiun Nasional telah mengurangi target proporsi saham luar negerinya.Di dalam negeri, volatilitas harian nilai tukar won terhadap dolar AS meningkat menjadi 0,45% pada bulan lalu dari 0,36% pada Desember tahun lalu.Sementara itu, dana investasi sekuritas asing mencatat arus masuk bersih sebesar 2,39 miliar dolar AS pada bulan lalu.Dari jumlah tersebut, instrumen obligasi mencatat arus masuk bersih sebesar 2,44 miliar dolar AS, sedangkan dana saham mencatat arus keluar bersih sebesar 50 juta dolar AS.