Presiden Brasil Mengunjungi Korsel Akhir Februari

Photo : YONHAP News

Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva akan berkunjung ke Korea Selatan atas undangan dari Presiden Lee Jae Myung.Cheong Wa Dae pada Kamis (12/02) menyampaikan bahwa Presiden Lula akan berada di Korea Selatan selama 3 hari mulai tanggal 22 Februari mendatang.Kedua pemimpin dijadwalkan mengadakan pertemuan puncak, penandatanganan nota kesepahaman, serta jamuan kenegaraan pada tanggal 23 Februari.Kunjungan kenegaraan Presiden Brasil terakhir kali dilakukan oleh Presiden Lula saat masa jabatan pertamanya tahun 2005. Ini merupakan kunjungan kedua yang berselang 21 tahun.Brasil merupakan mitra perdagangan dan investasi terbesar di kawasan Amerika Selatan. Pertemuan puncak kali ini, kedua pemimpin berencana memperkuat kerja sama di berbagai bidang seperti perdagangan dan investasi, iklim, energi, antariksa, industri pertahanan, dan sebagainya.Kedua pemimpin berbagi ikatan emosional karena sama-sama pernah mengatasi berbagai kesulitan pribadi, serta memiliki kesamaan dalam menekankan integrasi sosial dan pragmatisme.Filosofi pemerintahan yang mereka anut bersama diharapkan menjadi katalis penting yang semakin mempererat hubungan kedua negara.