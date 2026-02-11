180 Personel Terlibat Darurat Militer 2024 Kini Diselidiki dan Dikenai Sanksi

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengidentifikasi sekitar 180 personel terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penetapan darurat militer 3 Desember 2024.pada Kamis (12/02), Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back mengumumkan hasil penyelidikan Satuan Tugas Reformasi Pemerintahan Berbasis Penghormatan Konstitusi dan Markas Besar Investigasi Khusus Pertahanan di kompleks Kementerian Pertahanan.Menurut laporan tersebut, dari sekitar 180 orang yang teridentifikasi, sebanyak 114 orang telah dilimpahkan untuk penyelidikan atau sedang dalam proses penyelidikan. Selain itu, 48 orang diajukan untuk tindakan disipliner dan 75 orang diberikan teguran. Hingga saat ini, 35 orang telah dijatuhi sanksi berat, dan 29 di antaranya mengajukan banding.Markas Besar Investigasi Khusus juga menyelidiki kasus yang dilimpahkan oleh jaksa khusus pemberontakan, dan telah mendakwa delapan orang, termasuk tiga perwira tinggi dan lima kolonel, atas tuduhan keterlibatan dalam tugas penting pemberontakan serta penyalahgunaan wewenang.Hasil penyelidikan menunjukkan adanya peninjauan terhadap kemungkinan pengerahan pasukan tambahan setelah Majelis Nasional memutuskan pencabutan darurat militer, dugaan perencanaan pendudukan Komisi Pemilihan Umum Nasional, serta pengoperasian tim penangkapan dan peninjauan fasilitas penahanan untuk menangkap tokoh-tokoh penting.Selama enam bulan terakhir, Kementerian Pertahanan mengerahkan sekitar 120 personel untuk menyelidiki sekitar 860 anggota dari 24 satuan dan lembaga terkait.Satuan Tugas Reformasi akan dibubarkan mulai hari Kamis (12/02), sementara penyelidikan lanjutan atas dugaan yang belum sepenuhnya terungkap akan dilanjutkan oleh Markas Besar Investigasi Khusus Pemberontakan.Menteri Ahn menuturkan bahwa pihaknya akan menegakkan prinsip penghargaan dan hukuman secara tegas di tubuh militer serta menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk membangun kembali militer milik rakyat.