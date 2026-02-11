Partai Oposisi Batalkan Pertemuan dengan Presiden Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Jang Dong-hyuk tidak hadir dalam jamuan makan siang dengan Presiden Lee Jae Myung yang dijadwalkan pada Kamis (12/02).Keputusan tersebut diambil Jang setelah rapat dengan dewan tertinggi partai. Ia menyinggung kontroversi mengenai 'intervensi urusan partai' oleh presiden, yang muncul selama diskusi penggabungan Partai Demokrat Korea (DP) dan Inovasi Nasional.Alasan lain ialah sikap DP di parlemen yang meloloskan draf undang-undang reformasi secara sepihak.Dengan demikian, pertemuan antara presiden dan partai berkuasa serta oposisi tersebut akhirnya batal digelar.Menanggapi hal ini, Pemimpin DP, Jung Chung-rae mengkritik bahwa pembatalan jamuan merupakan aksi yang tidak sopan dan tidak menghargai presiden dan rakyat.Kepala Sekretaris Senior Urusan Politik Kepresidenan Hong Ik-pyo menyesalkan pembatalan tersebut. Ia menekankan bahwa pertemuan tersebut merupakan forum komunikasi dan kerja sama terkait isu kenegaraan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.