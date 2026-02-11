Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Defisit Anggaran Korsel hingga November Mendekati 90 Triliun Won

Write: 2026-02-12 14:54:39Update: 2026-02-12 15:15:32

Photo : YONHAP News

Defisit anggaran negara tersebut mencapai hampir 90 triliun won, atau sekitar 62 miliar dolar AS, pada November tahun lalu.

Kementerian Perencanaan dan Anggaran mengumumkan pada Kamis (12/02) bahwa pendapatan pemerintah mencapai 581,2 triliun won selama periode Januari-November, sementara total pengeluaran mencapai 624,4 triliun won.  

Dengan demikian, saldo fiskal konsolidasi mencatat defisit sebesar 43,3 triliun won.

Namun, saldo fiskal yang dikelola, atau saldo fiskal konsolidasi dikurangi dana jaminan sosial, mencatat defisit sebesar 89,6 triliun won.

Pendapatan pajak meningkat sebesar 37,4 triliun won dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 373,9 triliun won selama periode tersebut, didorong oleh peningkatan laba korporasi dan pertumbuhan lapangan kerja serta upah.
