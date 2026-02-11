3 Perusahaan Investor Coupang di AS Ikut Menggugat Pemerintah Korsel

Photo : KBS News

Jumlah investor Amerika Serikat (AS) yang bergabung dalam perselisihan hukum internasional terkait tanggapan pemerintah Korea Selatan terhadap kasus kebocoran data pribadi Coupang terus meningkat.Perusahaan investasi asal AS, Abrams Capital, Durable Capital Partners, dan Foxhaven, pada Rabu (11/02) akan memulai prosedur arbitrase sengketa investasi internasional terhadap pemerintah Korea Selatan bersama GreenOaks dan Altimeter.Sebelumnya, GreenOaks dan Altimeter mengklaim bahwa pemerintah Korea Selatan memperlakukan Coupang secara diskriminatif sehingga melanggar Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) Korea Selatan-AS dan menyebabkan kerugian bagi mereka.Para investor tersebut juga mengajukan petisi kepada Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) agar melakukan penyelidikan berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS, dengan alasan bahwa pemerintah Korea Selatan secara berlebihan mengatur Coupang atas dugaan kebocoran data berskala terbatas.Tiga perusahaan yang baru bergabung itu turut menyatakan dukungan terhadap petisi tersebut dan menegaskan bahwa penegakan hukum yang selektif serta regulasi yang tidak proporsional telah menimbulkan kerugian besar bagi para pemegang saham di AS.Terkait dengan perkara itu, pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa langkah yang diambil merupakan respons yang sah sesuai hukum dan tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap perusahaan AS.Sementara itu, Komite Kehakiman DPR AS meminta Pelaksana Tugas CEO Coupang, Harold Rogers untuk hadir memberikan keterangan terkait isu tersebut pada tanggal 23 Februari.