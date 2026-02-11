NIS: Ada Ruang bagi Korea Utara untuk Tanggapi Pemulihan Dialog dengan AS

Photo : KBS News

Badan Intelijen Negara (NIS) menyatakan bahwa Korea Utara memiliki ruang untuk menanggapi upaya pemulihan dialog dengan Amerika Serikat, asalkan syarat-syarat tertentu terpenuhi.Layanan Intelijen Nasional (NIS) memberikan penilaian tersebut pada Kamis (12/02) selama sidang tertutup Komite Intelijen Parlemen, menurut wakil ketua komite dari Partai Demokrat yang berkuasa dan partai oposisi, Partai Kekuatan Rakyat.NIS menyatakan bahwa Pyongyang mungkin berinteraksi dengan Washington meskipun ada keluhan terkait lembar fakta bersama antara Korea Selatan-AS dan penempatan aset strategis AS di Semenanjung Korea.NIS mencatat bahwa Korea Utara belum menutup pintu dialog dan telah menahan diri untuk menjelek-jelekan Presiden AS Donald Trump.Lembaga tersebut memprediksi kedua belah pihak dapat mencari titik kesepakatan, dengan alasan Pyongyang telah memberikan ruang gerak dengan tidak melanjutkan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) untuk menghindari memprovokasi Trump.