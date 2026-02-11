Mantan Menteri Lee Sang-min Divonis 7 Tahun Penjara atas Keterlibatan dalam Pemberontakan

Photo : KBS News

Mantan Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Korea Selatan, Lee Sang-min mendapatkan vonis 7 tahun penjara atas tuduhan keterlibatan dalam pemberontakan.Divisi Kriminal 32 Pengadilan Distrik Pusat Seoul, hari Kamis (12/02) menjelaskan bahwa ia memerintahkan pemutusan listrik dan air di sejumlah kantor media saat darurat militer 3 Desember 2024, yang merupakan instruksi dari mantan Presiden Yoon Suk Yeol.Lee juga dinyatakan bersalah atas kesaksian palsu dalam sidang pemakzulan mantan Presiden Yoon Soek Yeol di Mahkamah Konstitusi pada Februari 2025 di mana ia mengeklaim tidak pernah menerima atau memberikan instruksi tersebut.Meski demikian, tuduhan penyalahgunaan wewenang terkait instruksi kepada Kepala Pemadam Kebakaran dinyatakan tidak bersalah.Majelis hakim menegaskan bahwa tindakan pemberontakan yang dilakukan terdakwa telah merusak nilai-nilai inti demokrasi, sehingga hukuman berat tidak dapat dihindari.Selain itu, upaya mengendalikan media dan keterlibatannya dalam pemberontakan bukanlah pelanggaran yang ringan.Sebelumnya, majelis hakim terlebih dahulu menetapkan bahwa peristiwa Darurat Militer 3 Desember merupakan tindakan pemberontakan berdasarkan hukum pidana.