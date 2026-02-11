Restoran Korut Baru Dibuka di Moskow, Diduga Hindari Pajak dan Sanksi

Photo : YONHAP News

Media khusus Korea Utara di Amerika Serikat (AS), NK News dalam edisi Rabu (11/02) melaporkan bahwa sebuah restoran Korea Utara baru telah dibuka di Moskow, ibu kota Rusia.Menurut situs pencarian Rusia, Yandex, restoran bernama "Rungrado" telah mulai beroperasi di bagian selatan Moskow.Pada bagian profil restoran tersebut, terpampang foto-foto pelayan perempuan yang diduga berasal dari Korea Utara, dan sejumlah pengunjung memberikan ulasan yang berbunyi banyaknya staf asal Korea Utara.Dalam satu tahun terakhir, tercatat ada tiga restoran Korea Utara baru yang dibuka di Moskow, sehingga saat ini setidaknya ada empat restoran yang beroperasi.Namun, hasil pemeriksaan NK News terhadap catatan otoritas pajak Rusia menunjukkan bahwa restoran-restoran tersebut, termasuk "Rungrado", tidak terdaftar secara resmi.NK News melaporkan bahwa hal itu mengindikasikan mereka meraup keuntungan sambil menghindari pengawasan pajak.Pembukaan restoran itu bertepatan dengan lonjakan arus masuk tenaga kerja Korea Utara ke Rusia.Sejak invasi ke Ukraina, Korea Utara dan Rusia terus mempererat hubungan melalui penandatanganan perjanjian komprehensif.Muncul pula kritik bahwa Rusia mengakali sanksi internasional dengan mempekerjakan tenaga kerja Korea Utara yang masuk menggunakan visa pelajar.Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui resolusi tahun 2017, telah melarang seluruh negara anggotanya untuk mempekerjakan tenaga kerja dari Korea Utara.