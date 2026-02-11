Atlet Snowboard Choi Ga-on Raih Medali Emas Pertama Korsel di Olimpiade Musim Dingin

Photo : YONHAP News

Atlet snowboard Choi Ga-on membawa pulang medali emas pertama Korea Selatan di Olimpiade Musim Dingin 2026 Milano Cortina, setelah melakukan comeback dramatis usai terjatuh pada putaran pertama.Choi menduduki posisi teratas podium setelah meraih 90,25 poin dalam final snowboard halfpipe wanita di Livigno Snow Park, Livigno, pada Kamis (12/02), mengungguli Chloe Kim dari Amerika Serikat yang finis dengan 88 poin.Saat memasuki putaran ketiga dan terakhir, Choi berada di posisi kesebelas di antara 12 finalis setelah hanya mencetak 10 poin pada lomba pertamanya. Namun, ia berhasil melakukan comeback dramatis pada putaran ketiga.Dengan kemenangan ini, Choi tidak hanya meraih medali emas pertama Korea Selatan di ajang ini, tetapi juga menjadi atlet Korea Selatan pertama yang memenangkan medali emas Olimpiade dalam cabang olahraga salju.Lahir pada November 2008, Choi juga memecahkan rekor sebagai juara Olimpiade termuda dalam cabang ini, mengalahkan rekor Chloe Kim yang berusia 17 tahun dan 10 bulan yang dicatat di Olimpiade PyeongChang 2018, dengan selisih sekitar tujuh bulan.