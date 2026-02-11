Rim Jong-un Raih Perunggu, Sumbang Medali Keempat untuk Korsel

Photo : YONHAP News

Atlet andalan tim nasional short track putra Korea Selatan, Rim Jong-un, berhasil menyumbangkan medali keempat bagi kontingen Korea Selatan di Olimpiade Musim Dingin Milano-Cortina 2026.Rim Jong-eon meraih medali perunggu setelah finis di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 24,61 detik pada final nomor 1.000 meter putra yang digelar di Milano Ice Skating Arena, Italia, pada Jumat (13/02).Sempat berada di posisi terakhir di antara lima skater hingga menjelang lap terakhir, Rim melakukan akselerasi di akhir lomba dan menjulur ke garis finis, sehingga berhasil finis di posisi ketiga, di belakang Jens van’t Wout dari Belanda dan Sun Long dari China.Dengan hasil ini, ia menjadi peraih medali keempat bagi kontingen Korea Selatan di ajang ini, setelah Kim Sang-gyeom yang meraih perak di nomor parallel giant slalom putra, Yoo Seung-eun yang meraih perunggu di nomor big air putri, dan Choi Ga-on yang meraih emas di nomor halfpipe putri cabang snowboard.