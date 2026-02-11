Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Olahraga

Rim Jong-un Raih Perunggu, Sumbang Medali Keempat untuk Korsel

Write: 2026-02-13 10:03:51Update: 2026-02-13 15:53:37

Rim Jong-un Raih Perunggu, Sumbang Medali Keempat untuk Korsel

Photo : YONHAP News

Atlet andalan tim nasional short track putra Korea Selatan, Rim Jong-un, berhasil menyumbangkan medali keempat bagi kontingen Korea Selatan di Olimpiade Musim Dingin Milano-Cortina 2026.

Rim Jong-eon meraih medali perunggu setelah finis di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 24,61 detik pada final nomor 1.000 meter putra yang digelar di Milano Ice Skating Arena, Italia, pada Jumat (13/02). 

Sempat berada di posisi terakhir di antara lima skater hingga menjelang lap terakhir, Rim melakukan akselerasi di akhir lomba dan menjulur ke garis finis, sehingga berhasil finis di posisi ketiga, di belakang Jens van’t Wout dari Belanda dan Sun Long dari China.

Dengan hasil ini, ia menjadi peraih medali keempat bagi kontingen Korea Selatan di ajang ini, setelah Kim Sang-gyeom yang meraih perak di nomor parallel giant slalom putra, Yoo Seung-eun yang meraih perunggu di nomor big air putri, dan Choi Ga-on yang meraih emas di nomor halfpipe putri cabang snowboard.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >