Kim Yo-jong Minta Infiltrasi Drone ke Korut Tak Terulang Kembali

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong, Wakil Direktur Departemen Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara menyebut pernyataan penyesalan pejabat tinggi Korea Selatan terkait dugaan pelanggaran wilayah udara oleh drone sebagai “tindakan yang relatif masuk akal,” serta menyerukan langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.Pernyataan Kim tersebut dimuat Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Jumat (13/02).Sebelumnya pada Selasa (10/02), Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chung Dong-young menyampaikan penyesalan mendalam kepada Pyongyang terkait insiden infiltrasi drone yang terjadi awal tahun ini saat menyampaikan pidato di misa rekonsiliasi dan persatuan nasional di Katedral Myeongdong, Seoul.Chung jadi pejabat tinggi pemerintah pertama yang menyampaikan penyesalan mendalam ke Pyongyang soal drone.Namun, Kim menegaskan bahwa otoritas Korea Selatan harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran wilayah udara, yang ia sebut sebagai “pelanggaran serius terhadap kedaulatan.”Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak terlalu mempermasalahkan siapa yang berada di balik insiden drone tersebut, apakah individu atau kelompok sipil, namun mengingatkan bahwa setiap provokasi yang terulang akan mendapatkan respons keras.