RUU Khusus Integrasi Administrasi Lolos di Parlemen Korsel

Photo : KBS News

Rancangan Undang-Undang Khusus tentang integrasi administrasi kota Daejeon-Provinsi Chungcheong Selatan, Gwangju-Jeolla Selatan, serta Daegu-Gyeongsang Utara telah lolos di komite tetap Majelis Nasional, dipimpin oleh Partai Demokrat.Rapat pleno Komite Administrasi dan Keamanan Publik Majelis Nasional dimulai setelah pukul 22.00 pada Kamis (12/02), akibat perbedaan pendapat antara partai berkuasa dan oposisi.Partai Kekuatan Rakyat yang sebelumnya tidak menghadiri subkomite pembahasan RUU, ikut serta dalam rapat pleno dan mengkritik proses pembahasan yang dinilai tergesa-gesa. Namun, partai oposisi tersebut tidak berhasil menghentikan pengesahan RUU tersebut.Partai Demokrat menyatakan bahwa percepatan diperlukan untuk segera meluncurkan pemerintah daerah terpadu setelah pemilihan kepala daerah.Undang-undang tersebut memberikan status daerah terpadu setara dengan Seoul.Wali kota akan berstatus setingkat menteri, sementara wakil wali kota setingkat wakil menteri. Selain itu, pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan keuangan serta kewenangan khusus dalam bidang otonomi pendidikan.