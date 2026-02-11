Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Korsel di Level Aa2 Dengan Prospek Stabil

Photo : YONHAP News

Lembaga pemeringkat kredit global Moody’s pada Kamis (12/02) mempertahankan peringkat kredit negara Korea Selatan di level “Aa2” dengan prospek stabil.Dalam laporannya pada Kamis, Moody’s menyebutkan bahwa peringkat tersebut mencerminkan tingkat keragaman dan daya saing ekonomi Korea Selatan yang sangat tinggi, serta kemampuan lembaga dalam mengelola berbagai tantangan utama.Moody’s juga mempertimbangkan berbagai tantangan struktural, termasuk penuaan populasi, meningkatnya utang pemerintah, serta risiko geopolitik.Moody’s memproyeksikan bahwa ekonomi Korea Selatan akan tumbuh sebesar 1,8 persen tahun ini, seiring meningkatnya ekspor semikonduktor di tengah tren pertumbuhan kecerdasan buatan global, serta menguatnya investasi fasilitas produksi.Dalam jangka panjang, Moody’s memperkirakan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan akan stabil di kisaran sekitar dua persen, sejalan dengan tingkat pertumbuhan negara-negara maju lainnya.Moody’s juga memperkirakan Korea Selatan akan semakin menopang pertumbuhan ekonominya melalui strategi diversifikasi ekspor, tidak hanya di sektor semikonduktor, tetapi juga di industri pertahanan dan perkapalan yang memiliki daya saing kuat.Peringkat Aa2 merupakan peringkat tertinggi ketiga dalam skala penilaian Moody’s, berada di bawah Aaa dan Aa1.