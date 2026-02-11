Perusahaan Korsel Raih Kontrak Ekspor 2,7 Juta Dolar AS di Pameran Medis Global di UEA

Photo : YONHAP News

Badan Promosi Pengembangan Industri Kesehatan Korea (KHIDI) pada Jumat (13/02) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan Korea Selatan berhasil menandatangani kontrak ekspor senilai sekitar 2,7 juta dolar AS melalui pameran medis global World Health Expo (WHX) yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 9-12 Februari.World Health Expo (WHX) merupakan salah satu pameran kesehatan terbesar di dunia. Dalam ajang ini, KHIDI bekerja sama dengan Incheon Technopark dan Badan Promosi Industri Seongnam untuk mengoperasikan paviliun terpadu Korea Selatan, serta memperkenalkan model terintegrasi yang mencakup teknologi klinis, pendidikan, dan bisnis ke pasar global.KHIDI juga mendukung pertemuan bisnis dengan lebih dari 40 negara, termasuk Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Jerman, dan Amerika Serikat, serta memfasilitasi 520 sesi konsultasi produk yang menghasilkan berbagai capaian, termasuk kesepakatan kerja sama pasokan.KHIDI menyatakan akan terus memperkuat dukungan melalui basis lokal, serta memberikan dukungan terpadu yang menghubungkan bidang klinis, pendidikan, dan ekspansi pasar, guna mendukung perusahaan Korea Selatan memasuki pasar Timur Tengah dan pasar strategis lainnya.