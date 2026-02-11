Investor Asing Lanjutkan Tren Investasi Bersih Obligasi Tiga Bulan Berturut-turut

Investor asing mencatat penjualan bersih saham di pasar saham Korea Selatan senilai sekitar 100 miliar won pada bulan lalu.Sementara itu, obligasi tercatat dibeli bersih senilai 3,5 triliun won, sehingga memperpanjang tren investasi bersih selama tiga bulan berturut-turut.Menurut laporan “Tren Investasi Sekuritas Investor Asing Januari 2026” yang dirilis Komisi Pengawas Keuangan Korea (FSS) pada Jumat (13/02), investor asing menjual bersih saham senilai 459 miliar won di pasar KOSDAQ, sementara membeli bersih saham senilai 361 miliar won di pasar utama, sehingga secara keseluruhan mencatat penjualan bersih sebesar 98 miliar won.Berdasarkan wilayah, investor dari Eropa mencatat pembelian bersih sebesar 6,3 triliun won, diikuti Asia sebesar 1,4 triliun won.Investor dari kawasan Amerika, termasuk Amerika Serikat dengan 7,8 triliun won, mencatat penjualan bersih sebesar 8,1 triliun won.Per akhir Januari, total kepemilikan saham domestik oleh investor asing mencapai 1.701,4 triliun won, atau sekitar 32 persen dari total kapitalisasi pasar.Di sisi lain, investor asing membeli bersih obligasi tercatat senilai 7,071 triliun won, dan menerima pelunasan jatuh tempo sebesar 3,514 triliun won, sehingga mencatat total investasi bersih sebesar 3,557 triliun won.