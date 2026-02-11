Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Korut dan China Tegaskan Kembali Komitmen Perkuat Hubungan Persahabatan

Write: 2026-02-13 13:41:30Update: 2026-02-13 13:51:32

Korut dan China Tegaskan Kembali Komitmen Perkuat Hubungan Persahabatan

Photo : YONHAP News

Korea Utara dan China menegaskan kembali komitmen untuk mengembangkan hubungan persahabatan tradisional dalam jamuan Tahun Baru Imlek yang digelar di Pyongyang.

Menurut laporan Rodong Sinmun, surat kabar resmi Partai Buruh Korea, pada Jumat (13/02), Duta Besar China untuk Pyongyang Wang Yajun dalam pidatonya pada acara Tahun Baru yang berlangsung Rabu (12/02) menyatakan bahwa melindungi, memperkuat, dan mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama tradisional China-Korea Utara merupakan kebijakan teguh dari Partai dan pemerintah China.

Dalam jamuan tersebut, Korea Utara diwakili oleh Wakil Ketua Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Kang Yun-seok, Wakil Direktur Departemen Komite Sentral Partai Buruh Korea Mun Song-hyok, serta Wakil Menteri Luar Negeri Pak Myong-ho.

Sebagai tanggapan, Kang Yun-seok menyatakan bahwa pada tahun baru ini Pyongyang akan terus bekerja sama dengan Beijing untuk memperkuat dan mengembangkan persahabatan Korea Utara-China, sesuai dengan niat para pemimpin tertinggi kedua partai dan kedua negara.
