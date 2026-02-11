Pameran Warisan Nasional Korea Digelar di Manhattan, New York

Photo : YONHAP News

Badan Promosi Warisan Nasional Korea bersama Pusat Kebudayaan Korea di New York pada Rabu (11/02) menggelar acara pembukaan “Korea on Stage in New York,” sebuah acara promosi kampanye kunjungan warisan nasional, di gedung pusat kebudayaan tersebut di Manhattan.Dengan tema "Doa Cahaya: Warisan Korea yang Bersinar Cemerlang", acara ini memperkenalkan nilai unik warisan nasional Korea, dimulai dengan penayangan video warisan nasional dan pertunjukan di Times Square, serta diikuti pameran media art, pertunjukan seni tradisional, dan bazar makanan kuliner kuil Korea.Video promosi ditayangkan di papan reklame elektronik raksasa Times Square, Manhattan mulai 9 Februari. Video menampilkan warisan nasional, kerajinan tradisional, serta tari istana, yang merepresentasikan bentuk asli K-Culture.Pada 11 Februari, digelar pertunjukan tari kipas dan tari sogo. Kemudian pada keesokan harinya digelar berbagai pertunjukan dan pengalaman budaya.Badan Promosi Warisan Nasional Korea menyampaikan bahwa program pertunjukan seni tradisional serta kelas pengalaman kuliner makanan kuil bersama maestro makanan kuil, Bhiksuni Jeong Kwan, menarik lebih dari 1.700 pendaftar.Dalam pidato pembuka, Kepala Badan Warisan Nasional Korea, Heo Min menyatakan memperkenalkan warisan nasional Korea di New York yang merupakan pusat budaya dunia sangat bermakna. Setelah acara ini, pihaknya akan terus memperkenalkan kepada dunia bahwa popularitas K-Culture berakar pada kedalaman dan keindahan warisan Korea yang sudah berjalan ribuan tahun.