Tur Dunia BTS di Goyang dan Tokyo akan Ditayangkan di Bioskop Seluruh Dunia

Photo : YONHAP News

Penayangan langsung tur dunia grup BTS "ARIRANG" akan digelar di bioskop dalam dan luar negeri.Agensi BigHit Music pada Jumat (13/02) menyatakan bahwa konser BTS yang akan digelar pada 11 April di Goyang dan pada 18 April di Tokyo, Jepang, akan ditayangkan secara langsung di seluruh dunia di lebih dari 3.500 bioskop di 75 negara.Penayangan langsung merupakan layanan yang menayangkan konser atau pertandingan olahraga secara langsung kepada penonton yang berkumpul di satu lokasi, seperti bioskop. Namun, di beberapa negara dan wilayah, penayangan akan dilakukan secara tunda karena perbedaan waktu.Di Korea Selatan, acara ini akan ditayangkan di tiga jaringan bioskop utama, yakni CGV, Lotte Cinema, dan Megabox. Pemesanan tiket akan dibuka mulai 25 Februari pukul 10.00 pagi.BTS akan memulai tur dunia berskala terbesar dalam sejarah K-pop, dengan total 82 konser di 34 kota, dimulai di Stadion Goyang.Mereka juga telah lebih dulu menjual habis seluruh tiket untuk 41 konser tur di Amerika Utara dan Eropa, termasuk di Goyang.BTS akan merilis album penuh kelima bertajuk “ARIRANG” pada 20 Maret mendatang. Mulai tanggal perilisan album tersebut hingga 12 April, berbagai lokasi di Seoul akan menjadi tuan rumah “BTS THE CITY ARIRANG SEOUL,” sebuah program konten pengalaman yang memadukan musik dan media.