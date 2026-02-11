Wabah Demam Babi Afrika Dikonfirmasi Melanda Peternakan Babi Terbesar di Korsel

Photo : YONHAP News

Wabah demam babi Afrika (ASF) telah terdeteksi di Hongseong, Provinsi Chungcheong Selatan, yang merupakan kompleks peternakan babi terbesar di Korea Selatan, sehingga otoritas karantina meningkatkan kewaspadaan.Markas Besar Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa demam babi Afrika telah dikonfirmasi ditemukan di peternakan babi di Hongseong, Provinsi Chungcheong Selatan, yang memelihara sekitar 2.900 ekor babi.Pihak berwenang telah membatasi akses keluar masuk peternakan dan tengah melakukan penyelidikan epidemiologis, serta berencana memusnahkan seluruh babi yang dipelihara di peternakan tersebut.Pihaknya juga meminta pekerja dan kendaraan untuk berhenti sementara selama 48 jam di fasilitas peternakan di lima wilayah di Provinsi Chungcheong Selatan, yakni Hongseong, Seosan, Yesan, Cheongyang, dan Boryeong.Selain di Hongseong, kasus demam babi Afrika juga telah dikonfirmasi melanda Jeongeup, Provinsi Jeolla Utara, dan Gimcheon, Provinsi Gyeongsang Utara, sehingga total kasus demam babi Afrika tahun ini meningkat menjadi 14 kasus.