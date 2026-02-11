Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Ekonomi

Samsung Electronics Mulai Produksi dan Distribusi Chip HBM4 Pertama di Dunia

Write: 2026-02-13 14:32:25Update: 2026-02-13 15:43:36

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics menjadi perusahaan pertama di dunia yang memulai produksi massal dan pengiriman HBM4, chip memori high-bandwidth generasi keenam terbaru, yang merupakan komponen inti dalam industri kecerdasan buatan.

Samsung Electronics pada Kamis (12/02) mengumumkan telah memulai produksi massal dan pengiriman HBM4, memori dengan kinerja tertinggi di industri, untuk pertama kalinya di dunia.

Awalnya, Samsung Electronics berencana memulai produksi massal dan mengirim HBM4 setelah libur Tahun Baru Imlek. Namun, setelah konsultasi dengan pelanggan, jadwal produksi dimajukan. 

Langkah ini menjadi bagian dari upaya raksasa teknologi Korea Selatan itu untuk mengejar ketertinggalan dari para pesaing dalam memasok kebutuhan Nvidia di tengah lonjakan permintaan kecerdasan buatan (AI).

Dalam pernyataannya, Samsung menyebut HBM4 mampu menghadirkan kecepatan pemrosesan stabil sebesar 11,7 gigabit per detik (Gbps), atau meningkat 22% dibanding pendahulunya, HBM3E.

HBM4 Samsung Electronics bahkan memiliki bandwidth memori hingga sekitar 3 terabita per detik per satu tumpukan, meningkat 2,4 kali dibandingkan generasi sebelumnya, serta menawarkan kapasitas hingga 36 gigabita berkat teknologi penumpukan 12 lapis.
