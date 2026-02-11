Pemerintah Pertahankan Penilaian Pemulihan Ekonomi untuk Bulan Keempat

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan mempertahankan penilaian bahwa perekonomian negara sedang masa pemulihan selama empat bulan berturut-turut.Kementerian Ekonomi dan Keuangan memaparkan penilaian tersebut dalam edisi Februari laporan ekonomi bulanan, Green Book, yang dirilis pada Jumat (13/02).Kementerian tersebut menyatakan bahwa perekonomian terus pulih, didukung oleh peningkatan permintaan domestik, termasuk konsumsi, serta ekspor yang kuat dipimpin oleh semikonduktor.Kementerian menyebutkan bahwa indikator kunci, yang melonjak pada kuartal ketiga tahun lalu, mengalami penyesuaian sementara pada bulan Oktober akibat efek dasar, namun kembali melanjutkan tren pemulihannya mulai November.Ekspor naik 33,9 persen pada Januari dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh pengiriman semikonduktor yang kuat. Sementara indeks sentimen konsumen naik satu poin dari bulan sebelumnya menjadi 110,8, menunjukkan ekspektasi yang lebih baik terhadap kondisi ekonomi di masa depan.Namun, kementerian tersebut mengingatkan bahwa kondisi perdagangan global yang memburuk, didorong oleh tarif di ekonomi besar dan ketidakpastian geopolitik yang persisten, dapat membebani perdagangan dan pertumbuhan.