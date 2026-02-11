Korsel Mulai Kajian Proyek Investasi ke AS Jelang Pengesahan RUU Khusus Investasi

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan tengah mempercepat pelaksanaan nota kesepahaman (MOU) tentang investasi strategis Korea Selatan-Amerika Serikat senilai total 350 miliar dolar AS, sebagai respons terhadap tekanan kenaikan tarif dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump.Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan pada Jumat (13/02) menyatakan telah menggelar rapat pertama Komite Pelaksanaan MOU Investasi Strategis Korea Selatan-Amerika Serikat.Pertemuan ini digelar sebagai bagian dari langkah tanggap darurat pemerintah menyusul peringatan Presiden Donald Trump pada 26 Januari lalu mengenai rencana kenaikan tarif terhadap produk Korea Selatan.Saat itu, Presiden Trump mengancam akan kembali menaikkan tarif terhadap Korea Selatan ke 25 persen, yaitu ke tingkat sebelum perjanjian perdagangan, dengan alasan tertundanya legislasi Undang-Undang Khusus Investasi di Amerika Serikat.Sebagai tanggapan, dalam rapat menteri ekonomi luar negeri pada 10 Februari lalu, pemerintah membentuk mekanisme sementara yang memungkinkan peninjauan proyek-proyek calon investasi, bahkan sebelum Undang-Undang Khusus Investasi di Amerika Serikat disahkan.Komite pelaksanaan ini merupakan pertemuan pertama untuk secara resmi mengoperasikan mekanisme sementara tersebut.Dalam pertemuan ini, para peserta membahas perkembangan terbaru pelaksanaan kesepakatan tarif antara Korea Selatan dan AS, serta mendiskusikan arah peninjauan proyek-proyek calon investasi strategis bilateral dan prosedur pelaksanaan selanjutnya.Para peserta rapat sepakat bahwa proyek investasi ke AS ini harus didorong agar selaras dengan kepentingan nasional, serta menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama erat antar kementerian dan lembaga terkait.Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Kim Jeong-gwan menyatakan bahwa melalui komite pelaksanaan ini, pemerintah akan mempersiapkan implementasi kesepakatan tarif Korea Selatan-AS tanpa hambatan, guna membantu mengurangi ketidakpastian perdagangan yang dihadapi perusahaan-perusahaan Korea Selatan di pasar Amerika.