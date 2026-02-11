Korsel Siapkan Langkah Pencegahan Terulangnya Insiden Drone Masuk ke Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian yang bertanggung jawab atas urusan antar-Korea menyatakan akan segera menerapkan langkah-langkah untuk mencegah insiden serupa dengan insiden drone yang masuk ke Korea Utara baru-baru ini, setelah saudara perempuan pemimpin rezim tersebut menuntut langkah-langkah pencegahan.Juru bicara Kementerian Unifikasi Yoon Min-ho mengatakan selama konferensi pers pada Jumat (13/02) bahwa kementerian tersebut memperhatikan pernyataan yang dikeluarkan oleh Kim Yo-jong terkait topik tersebut.Yoon mengatakan Korea Utara berulang kali menekankan perlunya upaya pencegahan setelah menyambut sebagai “hal yang wajar” pernyataan penyesalan yang disampaikan oleh Menteri Unifikasi Chung Dong-young pekan ini terkait insiden drone.Juru bicara tersebut mengatakan respons Pyongyang dapat diartikan sebagai seruan untuk upaya bersama kedua Korea dalam meredakan ketegangan lintas batas dan mencegah situasi darurat.Dengan mengatakan kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama untuk meredakan ketegangan di Semenanjung Korea, juru bicara tersebut mengutarakan optimisme bahwa kepercayaan yang hancur di bawah pemerintahan sebelumnya dapat dipulihkan melalui komunikasi yang jujur dan terbuka.