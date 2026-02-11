Atlet Short Track Hwang Dae-heon Raih Perak di Olimpiade Musim Dingin 2026

Photo : YONHAP News

Atlet short track Hwang Dae-heon meraih medali perak di lomba 1.500 meter putra pada Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026.Hwang finis dalam waktu dua menit 12,304 detik dan menempati posisi kedua dalam final pada Sabtu (21/02) di Milano Ice Skating Arena, Italia.Ini merupakan medali kelima Korea Selatan di Olimpiade Musim Dingin dan medali kedua di cabang short track.Jens van't Wout dari Belanda meraih emas, sementara Roberts Kruzbergs dari Latvia mendapatkan perunggu.Dengan hasil ini, Hwang kini telah meraih medali di tiga Olimpiade Musim Dingin berturut-turut. Ia sebelumnya meraih perak di nomor 500 meter pada Olimpiade PyeongChang 2018 dan meraih emas di nomor 1.500 meter serta perak di estafet 5.000 meter pada Olimpiade Beijing 2022.