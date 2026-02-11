Fans BTS di Luar Negeri Pernah Belajar Bahasa Korea

Photo : YONHAP News

The Convergence Institute of Multicultural Studies (CIMS) mempublikasikan tesis mengenai penelitian dasar untuk mengembangkan kurikulum bahasa Korea secara online terhadap fans pada hari Senin (16/02).Menurut hasil survei online terhadap 381 orang fans BTS yang berasal dari 69 negara di dunia , 70,6 persen pernah mempelajari bahasa Korea karena berminat pada K-pop dan artis Korea.93,4 persen responden menjawab pernah belajar bahasa Korea. 7,8 persen responden belajar bahasa Korea melalui pelajaran tatap muka, sisanya belajar secara mandiri melalui aplikasi atau video di internet.Para fans mempelajari bahasa Korea untuk memahami konten Korea secara lebih baik, berkomunikasi melalui bahsa Korea, memenuhi kegemaran dari segi bahasa, dan lainnya.Namun, para peneliti menyatakan bahwa para fans di dunia mulai belajar bahasa Korea melalui platform online, namun kemampuan berbahasa Korea mereka masih berada di tingkat pemula karena berkurangnya kurikulum sistematis.Mereka mengusulkan penyediaan lingkungan pembelajaran yang sistematis dan konsisten melalui pendidikan reguler sebanyak 1-2 kali sepekan.