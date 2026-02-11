Morgan Stanley Prediksi BOK Pertahankan Suku Bunga Acuan di 2,5 Persen

Photo : YONHAP News

Perusahaan jasa keuangan global, Morgan Stanley memprediksi bahwa Komite Kebijakan Moneter Bank Sentral Korea (BOK) membekukan suku bunga acuan Korea Selatan dengan 2,5 persen.Menurutnya, Komite Kebijakan Moneter BOK akan menaikkan perkiraan rasio pertumbuhan ekonomi, namun mempertahankan prediksi harga konsumen.Rasio kenaikan harga konsumen pada bulan lalu hampir mendekati angka target BOK, yaitu awal kisaran 2 persen.Morgan Stanley juga berpendapat bahwa BOK menetapkan perkiraan Produk Domestik Bruto untuk 2026 dengan 2 persen dan akan menaikkan menjadi 2,1 persen pada tahun 2027.Pihaknya menyatakan bahwa arah kebijakan keuangan BOK tidak akan mengalami perubahan drastis walaupun masa jabatan dari 3 diantara 7 orang anggota Komite Kebijakan Moneter BOK berakhir dalam waktu dekat.Masa jabatan Gubernur BOK Rhee Chang-yong berakhir pada bulan April mendatang, Wakil Gubernur Yu Sang-dae dan anggota Shin Sung-hwan masing-masing menyelesaikan masa jabatannya pada bulan Agustus dan Mei mendatang.