Presiden Lee Minta Pendapat Ketua PPP Soal Kepemilikan Rumah Lebih Dari Satu

Photo : KBS News

Presiden Lee Jae Myung meminta pandangan Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Jang Dong-hyeok melalui media sosialnya pada hari Senin (16/02) mengenai kemudahan khusus untuk pemilik rumah lebih dari satu.Lee bertanya kepada Jang, bahwa pemilik rumah lebih dari satu, sebaiknya tidak diatur atau harus dilindungi sambil mempertahankan kemudahan keuangan dan perpajakan.Menurut Lee, kebijakan real estat yang membatasi pemilik banyak rumah bertujuan untuk menstabilkan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki rumah dan kalangan muda sambil mencegah spekulan real estat.Lee merasa menyesal karena PPP terus mengkritik penghentian pembebasan pajak transfer bagi pemilik banyak rumah dengan alasan yang tidak rasional.Presiden menekankan bahwa rumah sering menjadi sarana investasi, namun sebenarnya rumah harus menjadi tempat kediaman.Oleh karena itu, kemudahan finansial dan perpajakan yang diberikan kepada pemilik banyak rumah tidak adil, sehingga harus dicabut melalui kebijakan pemerintah untuk mencegah efek negatif.