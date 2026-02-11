Majelis Nasional Korea Selatan Berupaya Penuhi Tanggung Jawab

Photo : YONHAP News

Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-shik menyampaikan salam di dalam jejaring sosial pada hari Senin (16/02) menyambut hari libur hari raya tahun baru Imlek.Woo berharap agar tahun 2026 mendorong Korea Selatan melakukan loncatan baru dengan mengatasi krisis.Menurut Woo, Korea Selatan bisa mengalami kemajuan ketika demokrasi bisa dijalankan.Untuk itu, dunia politik harus memulihkan kepercayaan masyarakat dan terus berupaya untuk menghilangkan kesulitan masyarakat.Dia juga menyatakan bahwa Majelis Nasional Korea ke-22 akan memenuhi tanggung jawab dan peran secara penuh demi masa depan Korea Selatan.Ketua Woo juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para pekerja, militer, polisi, pemadan kebakaran, dan lainnya yang tetap bekerja di hari libur hari raya tahun baru Imlek.