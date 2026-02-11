Korut Gelar Upacara Peresmian Saebyol Street di Pyongyang

Photo : KBS News

​Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) hari Senin (16/02) menyatakan bahwa Korea Utara menggelar upacara peresmian 'Saebyol Street' pada hari Minggu (15/02).'Saebyol Street' atau 'Jalan Bintang Fajar' di Pyongyang dibuat untuk keluarga yang ditinggalkan sebagai ​penghormatan bagi prajurit negara yang mati dalam perang Rusia-Ukraina pada bulan Agustus tahun lalu.Upacara tersebut dihadiri oleh Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, putrinya Kim Ju-ae, prajurit militer, masyarakat Pyongyang, dan lainnya.Kim Jong-un mengatakan bahwa Saebyol Street merupakan kebanggaan Pyongyang dan negara, dan dia akan merasa gembira karena keluarga yang ditinggalkan menjalani kehidupan di sini dengan bahagia.Kim berjanji akan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan agar keluarga korban tewas bisa menjalani kehidupan tanpa masalah dan mendapatkan perlakuan baik dari negara.Kim Jong-un telah menyatakan rencana pembuatan kompleks perumahan bagi prajurit yang mengambil bagian dalam Perang Rusia-Ukraina dan keluarga korban pada bulan Agustus lalu.Korea Utara menetapkan sejumlah zona administrasi baru di Kawasan Hwasong di Pyongyang pada tanggal 31 Januari lalu, dan menekankan proyek perlakuan terhadap para prajurit dan keluarga korban untuk legitimasi partisipasi Korea Utara di dalam Perang Rusia-Ukraina.