Korut Tekankan Kesetiaan Masyarakat Menyambut HUT Mendiang Mantan Pemimpin Kim Jong-il

Photo : KBS News

Korea Utara menekankan kesetiaan terhadap Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyambut hari ulang tahun ke-84 mendiang mantan Pemimpin Kim Jong-il.Menurut tajuk rencana harian Partai Buruh Korea Utara, Rodong Shinmun, persatuan masyarakat merupakan dasar idelologi Korea Utara dan juga kekuatan politik negara.Dengan mengutip semangat mendiang Kim Jong-il, harian tersebut mendorong persatuan masyarakat dan sosialisme tersendiri Korea Utara agar Korea Utara menjadi negara terkuat di dunia.Di samping itu, pihaknya menekankan kestiaan terhadap Kim Jong-un, serta harus mewujudkan pengembangan yang luar biasa pada tahun ini.Sebenarnya, Korea Utara menetapkan hari ulang tahun mendiang mantan pemimpin Kim Jong-il, yaitu ayah Kim Jong-un yang jatuh pada tanggal 16 Februari sebagai hari sang bintang cemerlang.Namun, penggunaan hari sang bintang cemerlang jarang digunakan untuk kegiatan pengidolaan Kim Jong-un.Kim Jong-un menziarah ke Istana Matahari Kumsusan untuk pertama kali dalam 4 tahun pada tahun lalu menyambut hari ulang tahun ayahnya.