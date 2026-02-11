Prakiraan Hujan dan Salju di Pesisir Timur; Warga Diimbau Waspada saat Liburan

Photo : YONHAP News

Hujan atau salju diperkirakan akan terjadi di wilayah pesisir timur, pegunungan Gangwon dan Provinsi Gyeongsang Utara, serta kota-kota selatan Busan dan Ulsan hingga dini hari Tahun Baru Imlek, yang jatuh pada Selasa (17/02)Badan Meteorologi Korea (KMA) memperkirakan hingga delapan sentimeter salju di wilayah pesisir dan pegunungan Provinsi Gangwon, serta hingga tiga sentimeter di pegunungan timur laut Provinsi Gyeongsang Utara.Jika terjadi hujan, diperkirakan hingga 15 milimeter di wilayah pesisir Provinsi Gangwon, dan sekitar lima milimeter di wilayah pesisir dan pegunungan utara Provinsi Gyeongsang Utara.KMA mengimbau agar berhati-hati selama liburan akibat jalanan licin dan es tipis.Suhu terendah pada pagi hari diperkirakan berkisar antara minus tujuh hingga plus empat derajat Celsius, hingga lima derajat lebih rendah dari Senin.Suhu tertinggi pada siang hari diperkirakan serupa atau sedikit lebih tinggi dari Senin, berkisar antara empat hingga 13 derajat.