Presiden Lee Ajak Masyarakat Wujudkan Citra Baik Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung bersama istrinya Kim Hye-kyung mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada warga.Di dalam pesan video, Lee dan Kim yang berpakaian Hanbok, pakaian tradisional Korea, menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang memberikan dukungan penuh agar situasi Korea Selatan cepat menjadi stabil.Presiden berjanji akan menjadi pemimpin negara yang menghormati seluruh masyarakat, dan juga akan menjalankan tugasnya dengan teguh untuk mewujudkan citra Korea Selatan yang baik.Menurut Lee, pandangan dan pikiran masyarakat bisa berbeda karena pola hidup setiap orang berbeda, namun keinginan untuk mewujudkan negara yang lebih baik tetaplah sama.Presiden berdoa agar masyarakat Korea Selatan bisa berkembang pada tahun 2026 berbasis kepercayaan dan koalisi.Di dalam video yang berdurasi lebih 3 menit, terdapat salam dari berbagai kalangan masyarakat termasuk pasukan penjaga pulau Dokdo, kontingen atlet difabel, atlet lintasan pendek, dan lainnya.