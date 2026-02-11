Atlet Short Track Putri Korsel Kim Gil-li Berhasil Meraih Medali Perunggu

Photo : YONHAP News

Atlet short track putri Korea Selatan Kim Gil-li berhasil meraih medali perunggu di dalam nomor individu 1.000 meter putri Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026.Di dalam final 1.000 meter putri yang digelar di Milano Ice Skating Arena, Italia hari Senin (16/02), Kim finis di urutan ketiga dalam waktu satu menit 28,614 detik.Medali Kim tersebut merupakan medali keenam Korea Selatan di Olimpiade Musim Dingin dan medali ketiga di cabang short track setelah medali yang diraih atlet Rim Jong-un dan Hwang Dae-heon.Dia berhasil lolos ke final melalui tinjauan video setelah terjatuh akibat tersandung oleh Hanne Desmet dari Belgia di babak semifinal.Pada awal final, Kim memimpin pertandingan dengan stabil, kemudian melaju semakin cepat sehingga berhasil melewati garis final dengan menaklukkan Arianna Fontana dari Italia.Atlet Belanda Sandra Velzeboer dan atlet Kanada Courtney Sarault masing-masing meraih medali emas dan perak.Atlet Choi Min-jung di cabang yang sama gagal lolos ke final setelah finis di posisi keempat di babak semifinal, namun finis di posisi ketiga di Final B.Presiden Lee Jae Myung menyampaikan ucapan selamat terhaap atlet Kim Gil-li yang memenangkan medali perunggu di media sosial.Sementara, tim curling putri Korea Selatan berhasil menang melawan tim China dengan skor 10-9.Dengan kemenangan tersebut, tim curling putri Korea Selatan menempati urutan kedua, serta akan menghadapi pertandingan dengan Swiss, Swedia, dan Kanada.