Antar-Korea

Korut Menyelesaikan Proyek Pembangunan 50 Unit Rumah di Pyongyang

Write: 2026-02-17 14:13:35Update: 2026-02-17 16:25:11

Photo : YONHAP News

Korea Utara menyelesaikan proyek pembangunan 50 ribu unit rumah di Pyongyang selama 5 tahun terakhir. 

Media Korea Utara melaporkan hari Selasa (17/02) bahwa upacara peresmian untuk 10 ribu unit rumah di Kawasan Hwasong, Pyongyang digelar pada hari Senin (16/02) dengan dihadiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, putrinya Kim Ju-ae, dan pejabat-pejabat partai.

Proyek pembangunan 50 ribu unit rumah di Pyongyang merupakan proyek utama rezim Kim Jong-un yang ditetapkan dalam Kongres Partai Buruh Korea Utara ke-8 pada awal tahun 2021 lalu. 

Proyek tersebut bertujuan untuk menambah pasokan rumah di Pyongyang setelah membangun 10 ribu unit rumah tiap tahun dalam periode 5 tahun. 

Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) melaporkan bahwa penyelesaian proyek tersebut menjadi standar baru dalam proyek konstruksi yang lebih besar dalam periode Kongres Partai Buruh Korea Utara ke-9. 

Kim Jong-un menyatakan tekad kuat untuk menyempurnakan Kawasan Hwasong, Pyongyang sebagai wilayah strategis dari segi politik, ekonomi, dan budaya. 

Sementara, media Korea Utara berfokus pada sosok Kim Ju-ae yang menyampaikan ucapan selamat kepada penduduk yang akan tinggal di rumah baru bersama ayahnya. 

Putri Kim Ju-ae dianalisis akan menjadi penerus Kim Jong-un menjelang Kongres Partai Buruh Korea Utara ke-9.
