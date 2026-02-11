PM Jepang Akan Bertemu Kim Jong-un Bahas Penculikan Warga

Photo : YONHAP News

Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan kembali keinginannya untuk bertemu dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un agar korban penculikan warga Jepang oleh Korea Utara bisa segera pulang.Di dalam pertemuan dengan keluarga korban penculikan oleh Korea Utara pada hari Senin (16/02), PM Takaichi mengatakan bahwa dia bertanggung jawab untuk memecahkan masalah penculikan warga Jepang oleh Korea Utara.Dia menuturkan akan bertemu dengan Kim Jong-un untuk mencari jalan keluar dalam masalah tersebut dengan menggunakan segala sarana.Pada bulan November tahun lalu, Takaichi pernah menyampaikan keinginan untuk bertemu dengan Kim, namun belum ada proses yang signifikan.Menurut Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Kihara Minoru, masalah penculikan warga Jepang oleh Korea Utara merupakan tugas yang paling penting bagi kabinet Takaichi.Pihak Jepang terus meminta kepada Korea Utara mengenai pertemuan antar pemimpin melalui berbagai saluran hingga saat ini.