Profesor Baek Buhm-suk Terpilih Sebagai Ketua Komite Penasehat untuk UNHRC

Photo : YONHAP News, Ministry of Foreign Affairs

Profesor Baek Buhm-suk dari Kyung Hee University Law School menjadi orang Korea Selatan pertama yang terpilih sebagai Ketua Komite Penasehat untuk Dewan HAM di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau UNHRC.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan hari Senin (16/02) menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil di dalam sidang Komite Penasehat UNHRC ke-34 yang digelar di Jenewa, Swiss.Sebelumnya, profesor Baek menjabat sebagai anggota Komite Penasehat UNHRC sejak tahun 2020 lalu.Komite Penasehat UNHRC terdiri dari 18 orang pakar HAM, dan menangani nasehat terhadap UNHRC, penelitian terkait HAM, dan lainnya.Menurut Kementerian Luar Negeri, Korea Selatan aktif meningkatkan dan melindungi HAM di dunia sebagai negara anggota UNHRC, dan akan memberikan dukungan penuh agar pakar urusan HAM Korea Selatan bisa berkegiatan di berbagai lembaga HAM PBB.