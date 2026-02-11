Pendapatan Kreator Konten Meningkat 25% Dalam 4 Tahun

Photo : Getty Images Bank

Pendapatan tahunan dari kreator perorangan seperti YouTuber meningkat lebih 25% dalam waktu 4 tahun, sehingga melampaui 70 juta won per tahun.Tahun 2024, kreator yang masuk dalam kategori 1 persen berpenghasilan tertinggi berjumlah 384 orang yang memperoleh pendapatan sekitar 1,3 miliar won. Jumlah mendapatan ini meningkat 70 persen dibandingkan 4 tahun lalu.Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak Korea Selatan mengenai pendapatan kreator perorangan dalam periode 2020-2024, 34.806 orang YouTuber melaporkan pendapatannya pada tahun 2024, dan total pendapatan mereka mencapai 2,47 triliun won.Jumlah YouTuber yang melaporkan pendapatannya pada tahun 2020 mencapai 9.449 orang, namun jumlahnya meningkat sampai kisaran 30 ribu-an orang pada tahun 2024 lalu.Pendapatan rata-rata per orang dari kreator konten juga meningkat sebesar 25,6 persen dalam 4 tahun dari 56,51 juta won pada tahun 2020 lalu.Jumlah pendapatan total dari kreator konten berusia 30-an tahun memenuhi separuh dari total pendapatan seluruh kreator, serta jumlah pendapatan rata-rata per orang pada kalangan berusia 40-an tahun paling tinggi, kira-kira 86,75 juta won.Seorang anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Park Seong-hoon mengatakan bahwa tindakan untuk menyembunyikan atau menghindari pajak dari pendapatan melalui YouTube harus diperiksa secara saksama bersama regulasi terhadap konten yang berbahaya.