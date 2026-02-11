Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Kim Jong-un Absen di Mausoleum untuk Peringati Kelahiran Kim Jong-il

Write: 2026-02-17 15:38:31Update: 2026-02-17 15:52:04

Kim Jong-un Absen di Mausoleum untuk Peringati Kelahiran Kim Jong-il

Photo : YONHAP News

Pejabat senior Korea Utara mengunjungi Istana Kumsusan pada Senin (16/02) untuk merayakan peringatan ke-84 ulang tahun kelahiran pemimpin negara, Kim Jong-il. 
 
Badan Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan pada Selasa (17/02) bahwa pejabat tinggi, termasuk Perdana Menteri Pak Thae-song, Sekretaris Partai Pekerja yang berkuasa Jo Yong-won, dan Choe Ryong-hae, Ketua Komite Tetap Majelis Rakyat Tertinggi, telah mengunjungi makam tersebut. 
 
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak hadir di antara pejabat yang mengunjungi mausoleum tempat pendiri Korea Utara Kim Il-sung dan putranya, Kim Jong-il, dimakamkan. 
 
Kim Jong-un sebelumnya mengunjungi Istana Kumsusan pada 2025 setelah empat tahun. 
 
Acara lain untuk memperingati hari lahir Kim Jong-il, termasuk "Festival Seni Rakyat 3 Februari 16," akan berlangsung hingga Rabu (18/02) di Teater Besar Pyongyang Timur dan Teater Besar Hamhung di Pyongyang.
