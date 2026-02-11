Delegasi Partai Siap Hadir di Kongres Partai ke-9 Akhir Februari

Photo : YONHAP News

Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Rabu (18/02) mengabarkan bahwa para delegasi partai dari berbagai tingkat akan menghadiri Kongres Partai ke-9.KCNA juga melaporkan bahwa upacara penyerahan sertifikat delegasi kepada para perwakilan turut digelar di lokasi yang sama.Para pejabat tinggi partai dan pemerintah yang menghadiri upacara tersebut menilai bahwa Kongres Partai ke-9 merupakan momentum penting bagi partai dan perkembangan revolusi untuk menetapkan tujuan baru serta pedoman perjuangan. Kongres akan menciptakan perubahan secara lebih kuat, berdasarkan kesuksesan dari berbagai capaian.Para sekretaris partai, termasuk Ri Hi-yong, Kim Tok-hun, dan Choe Tong-myong, menyambut para delegasi yang telah berkumpul di Pyongyang pada Senin (16/02), menjelang Kongres Partai.Korea Utara sebelumnya mengumumkan dalam rapat biro politik pada tanggal 8 Februari bahwa Kongres Partai Buruh ke-9 akan digelar pada akhir Februari. Kongres dijadwalkan untuk menetapkan arah kebijakan negara selama lima tahun ke depan.