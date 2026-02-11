Kepemilikan Saham oleh Investor Asing di Korsel Naik Hampir Seratus Persen

Photo : YONHAP News

Nilai kepemilikan saham perusahaan Korea Selatan oleh investor asing hampir dua kali lipat dalam satu tahun terakhir, didorong oleh lonjakan tajam pasar saham domestik, termasuk kenaikan indeks KOSPI sebesar 75 persen tahun lalu.Menurut data tren transaksi investor asing yang dihimpun oleh Komisi Jasa Keuangan Korea, nilai saham perusahaan Korea Selatan yang dimiliki investor asing tercatat sebesar 1.326,8 triliun won per akhir Desember tahun lalu.Angka tersebut meningkat sebesar 96,9 persen dibandingkan periode yang sama satu tahun sebelumnya, yakni 673,7 triliun won. Demikian pula, porsi saham yang dimiliki investor asing terhadap total kapitalisasi pasar saham domestik juga naik dari 27 persen menjadi 30,8 persen pada periode yang sama.Nilai kepemilikan saham perusahaan Korea oleh investor asal Amerika Serikat mencapai 546 triliun won, mencatatkan kenaikan terbesar dengan peningkatan sebesar 100,6 persen. Porsi investor asal AS di antara investor asing di pasar saham Korea Selatan juga meningkat sebesar 0,8 persen, dari 40,4 persen menjadi 41,2 persen pada periode yang sama.Setelah AS, nilai kepemilikan saham domestik terbesar berikutnya berasal dari Inggris sebesar 144 triliun won, diikuti Singapura sebesar 88 triliun won, Luksemburg sebesar 70 triliun won, dan Irlandia sebesar 58 triliun won.Berdasarkan tren transaksi, investor asing mencatat aksi jual bersih sebesar 9,2 triliun won di pasar saham Korea sepanjang tahun lalu.Selama periode tersebut, investor asal Irlandia dan Amerika Serikat justru menjadi pembeli terbesar, dengan aksi beli bersih masing-masing sebesar 6,9 triliun won dan 4,5 triliun won.