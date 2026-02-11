Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Film Sejarah “The King's Warden” Ditonton Lebih Dari 3 Juta Orang

Write: 2026-02-18 14:08:36Update: 2026-02-18 15:29:26

Film Sejarah “The King's Warden” Ditonton Lebih Dari 3 Juta Orang

Photo : YONHAP News

“The King’s Warden,” sebuah film drama sejarah yang disutradarai oleh Jang Hang-jun, melampaui tiga juta penonton pada Selasa (17/02).

Perusahaan produksi Showbox mengatakan film tersebut melampaui 3,09 juta penonton 14 hari setelah penayangan perdana pada 4 Februari.

Film ini menarik lebih dari 537 ribu penonton di seluruh Korea Selatan pada Senin (16/02), sehari sebelum liburan Tahun Baru Imlek.

Showbox mengatakan angka tersebut menandai jumlah penonton harian tertinggi yang tercatat selama musim liburan Tahun Baru Imlek sejak awal pandemi COVID-19.

Film ini juga menjadi film pertama tahun 2026 yang melampaui angka tiga juta tiket.

Dibintangi oleh Yoo Hae-jin dan Park Ji-hoon, film ini mengisahkan Raja Danjong dari Dinasti Joseon yang dibuang, saat ia menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam pengasingan di Yeongwol, Provinsi Gangwon.
