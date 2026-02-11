Rayakan Imlek Bertema “Hari Korea” di Milan saat Olimpiade Musim Dingin

Photo : YONHAP News

Selama Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026, Komite Olahraga dan Olimpiade Korea mengadakan acara “Hari Korea” di Milan, Italia, untuk merayakan Tahun Baru Imlek.Komite tersebut menyelenggarakan berbagai program pengalaman budaya Korea pada Selasa (17/02) di Korea House, yang didirikan di Villa Necchi Campiglio di kota Italia tersebut.Acara ini memperkenalkan tradisi Tahun Baru Imlek kepada tamu internasional dan anggota komunitas Korea, serta menawarkan pengalaman langsung bermain permainan tradisional seperti jegichagi, disertai dengan pertunjukan tari K-pop.Menjelang akhir acara, peserta berbagi tteokguk, atau sup kue beras yang secara tradisional dikonsumsi selama Tahun Baru Imlek.Sekitar 100 orang menghadiri acara tersebut, termasuk Duta Besar Korea Selatan untuk Italia Kim Choon-goo dan Konsul Jenderal di Milan Choi Tae-ho.