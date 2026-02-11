Korea Selatan Kembali Raih Emas Estafet Short Track Putri Setelah 8 Tahun

Photo : YONHAP News

Tim short track speed skating Korea Selatan meraih medali emas kedua negara tersebut di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026.Tim yang terdiri dari Choi Min-jeong, Kim Gil-li, Shim Suk-hee, dan Noh Do-hee mencatatkan waktu empat menit empat koma 014 detik untuk finis pertama di final estafet 3.000 meter putri pada Rabu di Milano Ice Skating Arena, Milan.Kemenangan ini menandai medali ketujuh Korea Selatan di Olimpiade ini dan medali emas pertama mereka di cabang short track.Ini juga menandai kembalinya Korea Selatan ke puncak podium dalam lomba estafet putri untuk pertama kalinya dalam delapan tahun, sejak Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018.Dengan kemenangan terbaru ini, Choi meraih medali emas Olimpiade keempat dalam kariernya, menyamai rekor yang ditetapkan oleh mantan atlet short track Chun Lee-kyung untuk jumlah medali emas Olimpiade Musim Dingin terbanyak yang diraih oleh atlet Korea Selatan.Korea Selatan akan berusaha meraih medali emas tambahan di lomba estafet 5.000 meter putra dan lomba individu 1.500 meter putri yang dijadwalkan pada Sabtu (21/02).