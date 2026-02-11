Kim Yo-jong ‘Sangat Menghargai’ Penyesalan Seoul atas Pelanggaran Drone

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, mengatakan bahwa ia 'sangat menghargai' Menteri Unifikasi Korea Selatan yang telah mengutarakan penyesalan dan berjanji mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya drone terbang ke wilayah Korea Utara.Dalam pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Kamis (19/02), Kim mengatakan ia sangat menghargai Menteri Unifikasi Korea Selatan Chung Dong-young yang secara resmi mengakui pelanggaran drone Korea Selatan ke wilayah udara Korea Utara dan mengekspresikan penyesalan serta komitmen untuk mencegah insiden serupa.Namun, Kim menekankan bahwa jika pelanggaran kedaulatan Korea Utara terjadi lagi, terlepas dari siapa yang bertanggung jawab atau cara apa yang digunakan, mereka yang terlibat akan menghadapi “konsekuensi yang mengerikan,” menggambarkan pesan tersebut bukan sebagai ancaman tetapi sebagai peringatan yang jelas.Dia berargumen bahwa mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulang pelanggaran serius akan bermanfaat bagi kelangsungan Korea Selatan sendiri.Kim menambahkan bahwa kepemimpinan militer Korea Utara akan menerapkan langkah-langkah untuk memperkuat kewaspadaan di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan, menekankan bahwa garis perbatasan dengan musuh harus dijaga dengan ketat.Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Chung mengatakan bahwa Seoul akan meninjau dan mengejar pemulihan sebagian dari perjanjian militer antar-Korea 2018, termasuk zona larangan terbang.Menanggapi pernyataan Kim Yo-jong, Cheong Wa Dae berharap dua Korea bisa berjalan beriringan dengan damai ke masa depan.Juru bicara kepresidenan pada Kamis mengatakan pemerintah berharap dua Korea menghindari tindakan yang meningkatkan ketegangan di perbatasan dan bekerja sama membangun perdamaian.