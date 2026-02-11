Sidang Vonis Kasus Pemberontakan Yoon Digelar Hari Ini

Photo : YONHAP News

Pengadilan akan memutuskan kasus pemberontakan mantan Presiden Yoon Suk Yeol.Pengadilan Distrik Pusat Seoul akan menggelar sidang vonis pada pukul 15.00 Kamis (19/02), 443 hari setelah Yoon mengumumkan keadaan darurat militer.Tujuh terdakwa lainnya juga akan menerima putusan pada Kamis, termasuk mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dan mantan Kepala Badan Kepolisian Nasional Cho Ji-ho, yang didakwa karena memiliki peran kunci dalam pemberontakan.Sidang vonis akan disiarkan secara langsung, dengan menghadirkan Yoon bersama pengacaranya.Selama persidangan akhir bulan lalu, jaksa khusus Cho Eun-suk meminta hukuman mati untuk Yoon, dengan alasan bahwa mantan presiden tersebut layak menerima hukuman maksimal karena mengumumkan keadaan darurat militer dengan tujuan mengambil alih kekuasaan yudikatif dan legislatif.