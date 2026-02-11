Korsel dan Ceko Perkuat Kerja Sama Pembangunan PLTN Dukovany

Photo : YONHAP News

Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan, Kim Jung-kwan mengunjungi Praha, Ceko pada tanggal 16 Februari lalu untuk menemui Perdana Menteri Ceko yang baru, Andrej Babiš, dan Menteri Perindustrian Karel Havlíček.Dalam pertemuan itu, Korea Selatan dan Ceko sepakat membentuk badan konsultasi tingkat menteri untuk memastikan kelancaran proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Dukovany dan telah mengadakan pertemuan pertama.Badan itu akan melibatkan CEO EDU II dan Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), serta akan mengadakan pertemuan rutin 3-4 kali setahun.Dimulai dengan pasokan unit APR1000 senilai sekitar 26 triliun won di Dukovany, kedua pihak berharap dapat memperluas kerja sama ke proyek PLTN tambahan di wilayah Temelín di masa depan.Anak perusahaan Doosan Enerbility telah menandatangani kontrak pasokan turbin uap senilai sekitar 320 miliar won untuk PLTN Dukovany Unit 5 dan 6.Hal ini dinilai sebagai pencapaian besar pertama dalam upaya 'lokalisasi' yang ditekankan oleh pemerintah Ceko.Dalam kunjungan itu, Menteri Kim menyampaikan surat pribadi dari Presiden Lee Jae Myung kepada Perdana Menteri Andrej Babiš dan menyatakan komitmen penuh pemerintah untuk mendukung keberhasilan pembangunan PLTN Dukovany.