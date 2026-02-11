Cetak Rekor, Jumlah Penerbangan Korsel Tahun 2025 Capai Satu Juta

Photo : YONHAP News

Jumlah penerbangan di Korea Selatan mencetak rekor hingga melampaui satu juta penerbangan.Kementerian Transportasi dan Pertanahan pada Kamis (19/02) mengumumkan bahwa jumlah lalu lintas udara di rute domestik dan internasional mencapai 1.013.830 penerbangan, dengan rata-rata harian 2.778 penerbangan di langit Korea Selatan. Angka ini meningkat 6,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Jika dibandingkan dengan tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19, terdapat 842.041 penerbangan. Artinya jumlah penerbangan meningkat 20,4 persen dalam 7 tahun.Peningkatan mobilitas udara dipengaruhi oleh ekspansi rute internasional, di mana jumlah penerbangan internasional tercatat sebanyak 788.531 penerbangan atau naik 9,4% persen dibandingkan tahun sebelumnya.Dari total penerbangan internasional tersebut, rute Asia Tenggara dan China Selatan menyumbang sekitar 52 persen yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan penerbangan internasional.Secara khusus, jumlah penerbangan transit mencapai 226.993 penerbangan, meningkat tajam sebesar 21 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Kementerian menjelaskan bahwa tren itu menunjukkan semakin menguatnya posisi strategis Korea Selatan sebagai pusat penerbangan utama di kawasan Asia Timur Laut.Sementara itu, lalu lintas udara domestik justru mengalami penurunan sebesar 1,6 persen, menjadi 225.299 penerbangan.Berdasarkan bandara utama, Bandara Internasional Incheon mencatat jumlah tertinggi dengan 435.360 penerbangan, diikuti oleh Bandara Jeju sebanyak 177.681 penerbangan dan Bandara Gimpo sebanyak 142.621 penerbangan.Adapun secara bulanan, jumlah penerbangan terendah tercatat pada Februari dengan 74.586 penerbangan, sedangkan puncaknya terjadi pada Agustus yang merupakan musim liburan dengan 90.237 penerbangan.