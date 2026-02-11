Ekspor Korsel Januari Naik 34%, Catat Rekor Tertinggi

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan bulan lalu mencatat rekor tertinggi untuk bulan Januari, didorong oleh ekspor semikonduktor dan otomotif yang kuat.Berdasarkan Data Status Ekspor dan Impor Bulan Januari 2026 yang dirilis oleh Kantor Bea Cukai pada hari Kamis (19/02), nilai ekspor bulan lalu mencapai 65,8 miliar dolar AS, meningkat 33,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Tren pertumbuhan itu telah berlanjut selama delapan bulan berturut-turut sejak Juni tahun lalu, sekaligus menempatkan angka tersebut sebagai rekor tertinggi khusus untuk bulan Januari.Sektor semikonduktor menjadi penggerak utama total ekspor dengan nilai mencapai 20,69 miliar dolar AS. Angka ini melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu dan berhasil melampaui ambang 20 miliar dolar AS selama dua bulan berturut-turut.Selain itu, ekspor mobil penumpang juga meningkat 19% menjadi 5,74 miliar dolar AS, tapi ekspor kapal turun 1,5% dan peralatan rumah tangga turun 0,6%.Berdasarkan negara tujuan, ekspor ke China menunjukkan tren pertumbuhan yang besar dengan nilai 13,51 miliar dolar AS, naik 46,8%. Ekspor ke Amerika Serikat juga meningkat 29,4% menjadi 12,01 miliar dolar AS, tumbuh selama dua bulan berturut-turut. Namun, ekspor ke Jepang turun 4,9% menjadi 2,25 miliar dolar AS.Sementara itu, nilai impor pada bulan Januari tercatat sebesar 57,1 miliar dolar AS, naik 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya.Dengan demikian, neraca perdagangan Korea Selatan mencatat surplus sebesar 8,7 miliar dolar AS dan berhasil mempertahankan tren surplus selama 12 bulan berturut-turut.