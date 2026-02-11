Delegasi Perundingan Korsel Tiba di AS Bahas Implementasi Investasi

Photo : YONHAP News

Delegasi yang dipimpin oleh Wakil Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan, Park Jeong-seong telah tiba di Amerika Serikat pada Rabu (18/02) untuk berunding soal proyek investasi antara Korea Selatan dan AS.Delegasi Korea Selatan dijadwalkan bertemu dengan para pejabat Kementerian Perdagangan AS dan membahas rencana proyek investasi, kelayakan komersial, serta prosedur pelaksanaannya.Kunjungan tersebut dinilai sebagai langkah strategis awal untuk segera memulai pelaksanaan proyek setelah Undang-Undang Khusus Investasi ke AS disahkan oleh parlemen Korea Selatan.Jika kesepakatan mengenai rincian teknis tercapai, kerangka proyek investasi tersebut diprediksi akan menjadi lebih konkret melalui pertemuan tingkat menteri mendatang.Sebelumnya, Jepang telah mengumumkan proyek perdana dari komitmen investasinya di AS, yaitu pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Ohio.